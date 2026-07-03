El himno de Ecuador entra en el Top 10 del Mundial según The New York Times

El Himno Nacional del Ecuador fue ubicado entre los seis mejores del Mundial 2026.

El diario estadounidense The New York Times, por medio de su sección deportiva The Athletic, incluyó al Himno Nacional del Ecuador entre los mejores del Mundial 2026 al ubicarlo en el sexto lugar de un ranking que analizó los 48 himnos de las selecciones participantes.

El listado fue elaborado por el periodista Tim Spiers el 19 de junio del 2026, quien evaluó aspectos musicales y el impacto que generan estas composiciones antes de cada partido.

En la clasificación, Ecuador aparece por delante de países como Argentina y Uruguay. Los cinco primeros lugares fueron para Brasil, Francia, Portugal, Colombia y Escocia. Inglaterra ocupó el .

El reconocimiento al himno ecuatoriano

En su análisis, Tim Spiers destacó que el Himno Nacional del Ecuador sobresale por la emoción que transmite en los estadios y por la forma en que jugadores e hinchas lo interpretan antes del inicio de los partidos.

El periodista valoró la conexión que genera entre la selección y su afición, uno de los criterios principales utilizados para elaborar el ranking.

El autor explicó que la evaluación no se limitó a la calidad musical de cada composición, sino también a su capacidad para conmover, despertar orgullo nacional y provocar la participación del público durante las ceremonias previas a los encuentros.

Un ranking basado en emoción e identidad

Spiers señaló que buscó himnos que fueran "conmovedores y apasionantes", que lograran involucrar tanto a futbolistas como a aficionados y que mantuvieran su fuerza a lo largo del torneo, independientemente de la nacionalidad de quien los escuchara.

El reconocimiento sitúa al Himno Nacional del Ecuador entre los más valorados del Mundial 2026 y resalta uno de los símbolos patrios que acompaña a la Tricolor en cada presentación internacional.