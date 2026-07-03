Bad Bunny sorprendió en Londres al compartir escenario con Gorillaz

Bad Bunny protagonizó uno de los momentos más comentados de su gira Debí Tirar Más Fotos al compartir escenario con Damon Albarn, líder de Gorillaz, durante el segundo de sus dos conciertos con entradas agotadas en el Tottenham Hotspur Stadium.

La aparición sorprendió a los cerca de 100.000 asistentes que acudieron a las dos presentaciones del cantante puertorriqueño, quien se convirtió en el primer artista latino en encabezar un estadio en el Reino Unido.

La colaboración nació con Cracker Island

El encuentro entre ambos artistas no fue casual. Bad Bunny y Gorillaz colaboraron en 2023 con "Tormenta", uno de los sencillos del álbum Cracker Island, y durante el concierto interpretaron por primera vez esta canción ante el público de la gira del puertorriqueño.

Tras finalizar el tema, Albarn permaneció sobre el escenario para ofrecer junto a Bad Bunny una versión especial de Clint Eastwood, en la que el cantante incorporó versos en español e inglés. Videos del momento comenzaron a viralizarse en redes sociales pocas horas después del espectáculo.

Un guiño a la música británica

La presentación formó parte de la segunda noche de Bad Bunny en Londres, donde además rindió homenaje a la cultura musical británica durante un concierto que marcó un nuevo hito para la música latina en Europa. La gira continuará ahora por Francia y otros países del continente.