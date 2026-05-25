Lista de España Mundial 2026 sin jugadores del Real Madrid

España tiene listos a sus seleccionados para el Mundial 2026.

El delantero del Barcelona Lamine Yamal, pese a no haber jugado en las últimas semanas por lesión, lidera la lista de España para el Mundial 2026, en la que no figura ningún jugador del Real Madrid.

Los defensas Eric García, del Barcelona, y Marc Pubill, del Atlético de Madrid, son las novedades de la nómina, en la que el Real Madrid no contará con representación española en un Mundial por primera vez en la historia.

Hasta ahora, la edición con menos madridistas en La Roja fue el Mundial de Brasil 1950, con un solo jugador blanco en la selección española, Luis Molowny.

"No miro si un jugador viene de un club o de otro. Miro de forma global si puede ser jugador de la selección española", afirmó el seleccionador español, tras hacer pública la lista este lunes 25 de mayo de 2026, al ser preguntado por la ausencia de futbolistas madridistas.

De la Fuente también destacó la "polivalencia" de Pubill, que aún no debutó con La Roja, para justificar su elección.

"Puede jugar de lateral o central", añadió el seleccionador español, que insistió en el "gran rendimiento esta temporada" del jugador del Atlético y de Eric Garcia.

"Hemos creído que era el momento oportuno porque están en un momento muy bueno", añadió De la Fuente sobre los dos defensas.

El seleccionador español ya había advertido en varias ocasiones de la posibilidad de incluir jugadores que todavía no se hubieran estrenado con la selección absoluta.

La evolución de Lamine Yamal y los lesionados en España

De la Fuente se mostró optimista con la futura evolución de varios jugadores que acaban de salir de lesión o se están reponiendo como Lamine Yamal, Nico Williams o Mikel Merino.

"Estamos muy tranquilos. Si no hay contratiempos podremos contar con casi todos desde el primer partido", afirmó De la Fuente, tras dar a conocer la lista en un vídeo que contó con el rey Felipe VI de narrador.

El seleccionador español explicó que los servicios médicos de la selección están completamente coordinados con los de los clubes para hacer el seguimiento de los tocados.

Lamine Yamal se perdió los últimos partidos de la temporada tras sufrir una lesión muscular, al igual que Nico Williams, mientras que Mikel Merino ha superado una fractura por estrés en su pie derecho.

El centrocampista español del Arsenal aseguró la semana pasada que "lo del pie está olvidado".

"En la concentración vamos a mantener la línea marcada por los servicios médicos del club y de la federación", insistió De la Fuente.

"No vamos a acelerar ningún proceso. Las fechas y los datos que tenemos es que van a estar todos disponibles para el primer partido o el segundo", afirmó De la Fuente.

El seleccionador puso en todo momento la prudencia por delante, pero admitió que al tratarse de un Mundial no hay que descartar la posibilidad de arriesgar en algún momento.

Fechas y rivales de España en la fase de grupos del Mundial 2026

España, encuadrada en el grupo H, iniciará su periplo mundialista el 15 de junio frente a Cabo Verde, seguirá el 21 de junio contra Arabia Saudita y finalizará la fase de grupo contra Uruguay el 27 de junio.

La Roja aspira a mejorar sus resultados de los últimos Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022, en los que cayó en octavos de final.

Luis de la Fuente no duda en colocar a España entre los principales aspirantes a ganar la Copa del Mundo, dieciséis años después del éxito en Sudáfrica.

"Lo digo claramente, ¿nos sentimos favoritos? Sí. ¿Capaces de ganar el Mundial? Sí, pero eso no garantiza nada", dijo De la Fuente.

"Hay otras selecciones que son tan candidatas como nosotros. Tenemos ilusión por pelear al máximo, pero el fútbol cuesta incluso siendo superior al rival", afirmó el seleccionador español.

"Pelearemos por todo", aseguró De la Fuente, para el que España tiene todos los ingredientes para ser campeona.

"Tenemos calidad, humanidad y competitividad, en eso somos un equipo muy poderoso, luego hay más virtudes y cosas que mejorar, pero tenemos una gran base", concluyó.