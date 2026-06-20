Vinícius Júnior ajusta el traje de líder en un Brasil que sueña con el Mundial

Con una asistencia para Matheus Cunha, un gol y guiños al 'jogo bonito', Vinícius Júnior asentó su lugar como líder de un Brasil que fiel a su historia goleó 3-0 a Haití y se acercó a los dieciseisavos de final en el Mundial de Norteamérica.

El delantero del Real Madrid insinuó con gol en el 1-1 ante Marruecos y confirmó este viernes en Filadelfia ante Haití que a los 25 años está listo a sacar la cara por Brasil, único combinado pentacampeón del mundo y que lucha sin suerte hace más de dos décadas por ser gran protagonista de un Mundial.

"Espero que sí", respondió Vini al ser consultado sobre si este era su Mundial.

La Copa del Mundo encuentra a la esperanza de la Canarinha en gran forma física, pero en un año que terminó colmado de decepciones en su club, que estuvo lejos de levantar LaLiga y la Champions.

"Estoy aquí en Norteamérica para hacer grandes cosas junto a la selección. Estoy bien (...) entregaré lo máximo para hacer goles, entregar asistencias y así poder ser campeón como Romário", dijo el futbolista al ser entrevistado por el "Chapulín" para la televisión brasileña.

Vini no esquivó las críticas que acumuló durante gran parte del trayecto hacia el Mundial, donde entregó varias actuaciones deslucidas con la casaca verde amarela puesta.

En la selección "siempre me sentí en casa, pero no conseguía transformar en realidad (mis expectativas), hacia buenos juegos pero no hacia goles" que ampararan su accionar, reconoció.