El Real Madrid cierra el fichaje de Yan Diomande: detalles de una operación histórica y millonaria

El Real Madrid ha alcanzado un principio de acuerdo con el RB Leipzig para la incorporación de Yan Diomande, marcando uno de los movimientos más trascendentales del mercado de transferencias.

Tras varias semanas de intensas negociaciones entre ambas directivas y la resolución de flecos contractuales con los representantes del jugador, el atacante marfileño, de 19 años, se encamina a vestir la camiseta blanca, consolidando el proyecto deportivo del club madrileño.

La cifra de la operación se ha fijado en torno a los 130 millones de euros fijos, a los que se añadirán entre 10 y 17 millones en conceptos variables sujetos al cumplimiento de objetivos deportivos.

De completarse en estos términos financieros, la transacción superará los montos históricos pagados en su momento por figuras como Jude Bellingham y Eden Hazard, convirtiendo a Diomande en la adquisición más costosa registrada en los anales de la entidad de Chamartín.

El extremo marfileño llega a la capital española tras una irrupción vertiginosa en el fútbol de élite mundial. Su brillante desempeño en la Bundesliga con el RB Leipzig y, de manera muy destacada, su notable actuación con la selección de Costa de Marfil durante la Copa del Mundo 2026, captaron la atención directa del área de scouting blanca, que priorizó su contratación para potenciar el desequilibrio en las bandas del ataque.

En los últimos días, Diomande completó de forma progresiva su reintegración a los entrenamientos de pretemporada tras superar un proceso infeccioso que postergó temporalmente la resolución final del traspaso. Con los términos ya pactados entre clubes, se espera la autorización formal para que el jugador viaje a Madrid, supere el pertinente reconocimiento médico y selle su vinculación contractual con el equipo.

La llegada de Diomande representa una apuesta de presente y futuro para el frente ofensivo que comanda José Mourinho de cara a la nueva temporada. Su capacidad para desbordar a campo abierto, sumada a su juventud y versatilidad en el perfil ofensivo, encaja en la estrategia de la directiva merengue de asegurar talento joven de máximo nivel internacional para mantener la competitividad en todos los frentes.