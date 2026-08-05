Robo en La Bahía: Asaltantes se llevaron más de USD 20 000 en celulares y accesorios

Los asaltantes rompieron las vitrinas en La Bahía para llevarse teléfonos celulares.

Cuatro hombres armados asaltaron dos locales de venta de celulares y accesorios en el sector de La Bahía, en el centro de Guayaquil, la madrugada de este miércoles 5 de agosto del 2026.

Las cámaras de seguridad grabaron el momento en el que los hombres armados ingresaron al pasillo ubicado en el sector de la Eloy Alfaro.

En videos difundidos en redes sociales se observa que los asaltantes rompieron las vitrinas del local de venta de celulares y se llevaron más de 20 celulares de alta gama.

Además, rompieron la lánfor de otro local y se llevaron accesorios de celulares como audífonos, cargadores, micas, entre otros objetos.

Robo supera a los USD 20 000

Según los propietarios, el robo de mercancía supera los 20 000 dólares. Los comerciantes aseguran que los asaltantes ingresaron incluso con fusiles con los que amedrentaron a los guardias de seguridad.

Uno de los pedidos de los propietarios es que haya más patrullaje en la zona para evitar los hechos violentos en la zona.