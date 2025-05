Municipio de Guayaquil entregará 944 prótesis auditivas

Actualizado 20:01

Redacción Teleamazonas.com

El Municipio de Guayaquil anunció que entregará 944 prótesis auditivas a personas de escasos recursos con pérdida auditiva. Este proyecto se realizará en zonas urbanas y rurales del cantón. La iniciativa es lidera por la Dirección de Inclusión Social del Cabildo porteño.

Está previsto que durante la primera fase 300 ciudadanos, de distintas edades, sean los primeros beneficiarios. Previo a recibir el beneficio, los ciudadanos han sido evaluados gratuitamente por el Centro Salud Auditiva Gye.

Esta entidad es la encargada de realizar las audiometrías que determinan el grado de pérdida auditiva y la necesidad de uso de prótesis. El Municipio ha destinado USD 104 900 para adquirir los dispositivos, que incluyen kits de mantenimiento.

Estos incluyen pañuelo, cepillo, desunificador y baterías y garantía técnica por dos años. Además, cada prótesis recibirá mantenimiento semestral, sin costo adicional para el usuario. El impacto de esta acción va más allá del aspecto técnico.

Nelly Valencia Quiñónez, una de las beneficiarias, de 65 años, es viuda y perdió la audición hace dos años tras un fuerte golpe en la cabeza. “Es una gran ayuda económica porque estos equipos son caros. Me siento contenta porque yo me había alejado de mis amistades porque no oía nada. Y ya con esto podré escuchar. Una vez una amiga me dijo eres sorda, me dio vergüenza y me aislé por este problema”, dijo.

Antes de recibir las prótesis, los beneficiarios asistirán a una jornada de capacitación sobre el uso y cuidado del equipo, lo que facilita su adaptación y prolonga la vida útil de los dispositivos.

