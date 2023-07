Mural de 20 metros de un Messi sonriente le da la bienvenida a Miami

Un mural gigante de la cara de Leo Messi dará la bienvenida a Miami (Florida) al futbolista argentino, quien el domingo 16 de julio será presentado como la nueva y fulgurante estrella del Inter Miami, el club de Jorge Mas y David Beckham.

Este Messi sonriente de más de 20 metros de altura es obra del también argentino Maximiliano Bagnasco y se erige en el barrio de Wynwood, un museo a cielo abierto de arte urbano, donde Bagnasco aún está trabajando en su tercer proyecto muralístico con el exjugador del Barcelona FC y el Paris Saint Germain.

Bagnasco de 41 años ya ha pintado antes murales de Messi en Argentina y Albania. En declaraciones ala prensa dice que «ojalá» la estrella del fútbol mundial pueda visitar el lugar donde se exhibe su obra, a la que aún le faltan algunos días de trabajo para estar terminada.

Pero sabe que «Messi no puede andar por la calle por razones de seguridad», así que es posible que solo conozca su retrato por fotografías.

Quien ya lo contempló e incluso se subió a la grúa que Bagnasco utiliza es David Beckham, el astro retirado del fútbol inglés, quien estuvo el domingo con su esposa Victoria en el lugar y dejó constancia de ello en las redes sociales.

#davidbeckham vino a pintar conmigo! Un crack dentro y fuera de la cancha

.

thank you for your visit! a pleasure! You are the king#davidbeckham #intermiami pic.twitter.com/PtPhh4w3Rh