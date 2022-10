La NASA declaró el pasado viernes 30 de septiembre de 2022 que volverá a tratar de lanzar su megacohete hacia la Luna en noviembre, sin anunciar una fecha precisa para el muy retrasado despegue de la misión Artemis 1.

La agencia espacial estadounidense anunció prepararse para el «despegue de Artemis 1 en el periodo de lanzamiento que se abre el 12 de noviembre y se cierra el 27 de noviembre».

«En los días que vienen», funcionarios «identificarán una fecha específica para el próximo intento de despegue», señaló en un blog. Hasta el momento la agencia no había cerrado por completo la puerta a una tentativa en octubre.

As teams complete post-storm recovery operations, NASA has determined it will focus Artemis I launch planning efforts on the launch period that opens Nov. 12 and closes Nov. 27.

