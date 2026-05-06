Golpe de autoridad: Orlando elimina al líder y conquista la noche

Orlando Herrera tumbó al líder y fue protagonista de la segunda noche del Ciclo 2 de ¡Ahora Caigo! Nadie se salva

El capítulo 12 de ¡Ahora Caigo! Nadie se salva, de este miércoles 6 de mayo de 2026, dejó emociones de principio a fin, con un giro inesperado que cambió por completo el rumbo de la competencia.

Buscando consolidarse, Juan eligió a Felipe Campana, líder de la tabla acumulada del ciclo, para un intenso ‘Duelo clásico’. Felipe golpeó primero quitándole una vida, pero en un enfrentamiento muy parejo terminó cayendo, dejando a Juan aún en carrera.

Sin embargo, la suerte no acompañó a Juan en las huellas: apenas sumó 1 dólar inicialmente, y luego 50 más, sin poder alcanzar premios mayores. A pesar de mantenerse en pie, su impulso comenzaba a debilitarse.

Miryam Núñez intentó frenarlo en ‘A la voz de gallo’, pero cayó rápidamente. Todo parecía encaminado para Juan, hasta que apareció Orlando Herrera.

En el juego ‘Tres sin cambiar’, Orlando jugó con inteligencia y precisión, quitándole la última vida a Juan y logrando una remontada clave. Desde ese momento, tomó el control total del programa.

Su racha continuó frente a Lila Flores en ‘Una tú, una yo’, donde volvió a imponerse con autoridad, sumando 25 dólares más. Luego llegó Miguel Estrella en un ‘Duelo clásico’, pero Orlando mantuvo su nivel y lo eliminó, en medio de un divertido momento previo con Víctor que desató risas en el set.

El gran golpe llegó en la siguiente huella: Orlando encontró los 500 dólares, disparando su acumulado a 627. Con confianza plena, siguió avanzando tras vencer a Karina Arguello en ‘Mira y acierta’.

El último obstáculo fue Marco Maldonado en otro ‘Duelo clásico’, donde Orlando volvió a demostrar su dominio y aseguró su lugar en el duelo final.

Sin embargo, en la última huella la suerte le jugó en contra: obtuvo el dividido, reduciendo su acumulado a 326 dólares. Aunque no logró la noche perfecta, su actuación fue suficiente para convertirse en el protagonista absoluto del episodio y escalar al segundo lugar de la tabla del Ciclo 2.

En el siguiente capítulo la aventura y la presión continúan. No te pierdas ¡Ahora Caigo! Nadie se salva, de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com