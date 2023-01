La humanidad podrá presenciar un evento astronómico único en más de 50.000 años. Un cometa verde se aproxima a la Tierra y será visible en varias partes del mundo.

Este cuerpo celeste, denominado C/2022 E3 (ZTF), fue avistado por primera vez en marzo del año pasado, cuando estaba dentro de la órbita de Júpiter, por la cámara de sondeo del programa Zwicky Transient Facility en el Observatorio Palomar del condado San Diego, California.

En un principio se confundió al cometa con un asteroide, pero luego se confirmó que se trataba de un cometa.

Según la NASA, el cometa tiene un periodo de unos 50.000 años, por lo que la oportunidad de verlo solo se presenta una vez en la vida. El último avistamiento se dio en la época de los primeros Homo sapiens y los neandertales.

The start of 2023 is looking bright!



In January, the Moon and several planets have close encounters, a new comet graces morning skies, and the stars of Northern Hemisphere winter dazzle.



✨ More skywatching tips: https://t.co/wxlHrQh8hH pic.twitter.com/obR85l2cOd