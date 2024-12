Si no consume carnes, no se preocupe, no se quedará fuera de la cena navideña. Lejos de ser una limitación, esta puede ser una gran oportunidad para explorar otros ingredientes como vegetales, legumbres y cereales, que con un poco de imaginación pueden transformarse en platos festivos.

La creatividad es clave para quienes buscan otras formas de celebrar sin incluir las carnes en el menú. Se pueden cocinar alternativas vegetarianas o veganas para platos clásicos de Navidad, como un pastel de lentejas o quizás ir por algo menos tradicional con una lasaña de berenjena.

La magia de la Navidad está en la creatividad que se pone en la mesa; sin importar las restricciones alimentarias, hay que lograr que las celebraciones sean igual de sabrosas, festivas y llenas de amor.

