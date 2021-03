Netflix estaría evaluando una opción que podría dejar a muchos fanáticos de la plataforma fuera del servicio, al menos del servicio compartido. La compañía se encontraría probando una nueva restricción para que los usuarios ya no puedan compartir su contraseña a muchas personas.

Reportes de usuarios, compilados por el portal GammaWire, aseguran que al intentar acceder a una cuenta de Netflix, con el usuario y contraseña de otra persona, aparece un mensaje. «Si no vives con el propietario de esta cuenta, necesitas tu propia cuenta para seguir viendo», expresa.

O no. Netflix doing the purge?!? pic.twitter.com/XXlHtfgfsy — chante most (@DOP3Sweet) March 9, 2021

Una segunda opción a este mensaje es comprobar que eres el propietario de la cuenta recibiendo un correo o mensaje de texto con un código de verificación. Y la última sería darle a «verificar más tarde», lo que le da al usuario un tiempo determinado de acceso.

La base para identificar esta ‘trampa’ sería la ubicación del dispositivo original en el cuál se compró la cuenta. De no coincidir, el sistema enseguida comenzaría a sospechar. Aunque al momento no se ha anunciado esta nueva característica, portales aseguran que no tardará en llegar.

Fuente | Xataka/The Hollywood Reporter