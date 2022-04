A sus 58 años, el actor Nicolas Cage ha anunciado que volverá a ser padre. Él y su esposa Riko Shibata, de 27 años, están esperando una niña. La noticia del sexo de su bebé la dio el pasado jueves en una entrevista para el programa ‘The Kelly Clarkson Show’.

«Voy a tener una niña”, aseguró Cage según la revista británica OK! Magazine. Enseguida compartió el posible nombre que él y su esposa tienen en mente para su primera hija juntos. La pareja planea darle el apodo de ‘Lennon Augie’, en homenaje al difunto John Lennon, así como a su difunto padre August ‘Augie’ Coppola.

El actor profundizó un poco más sobre el origen del nombre, explicando cómo su propio padre August lanzaría el álbum Let It Be de The Beatles. Le encantó especialmente la canción ‘Across The Universe’ y la tocaría en su estación de radio, lo que dejó a Nicolas «congelado, paralizado» al escucharla por primera vez. Agregó que es su «canción favorita jamás escrita».

«Debido a Across The Universe, su nombre va a ser Lennon Augie, Augie después de mi padre”, apuntó Cage. Y continúo hablando sobre lo ‘encantado que está de volver a ser padre: ”Va a ser la aventura más grande de mi vida». El protagonista de cintas como ‘Face Off’ y ‘El Vengador Fantasma’ ya es padre de dos hijos mayores, ya que comparte hijo Weston, de 31 años, con su ex Christina Fulton, y Kal-El, 16, con ex Alice Kim. En enero de este año se anunció que recibiría a su tercer hijo.

Fuente | OK! Magazine/