Actualizado 11:45

Redacción Teleamazonas.com |

Niels Olsen, de ADN, es la nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Su elección se realizó por una mayoría absoluta este miércoles 14 de mayo del 2025 en la sesión inaugural en el salón plenario Nela Martínez.

Olsen dirigirá el Parlamento ecuatoriano hasta el 2027, cuando se elijan nuevas autoridades.

Valentina Centeno mocionó para la Presidencia del Legislativo a Niels Olsen. Previo a ello, la legisladora de ADN, recalcó que «no son dueños del poder», pero si «custodios de la voluntad popular», y pidió que este periodo legislativo se distinga por la transparencia y el trabajo para resolver las necesidades de los ecuatorianos.

Esta moción fue aprobada con 80 votos a favor de 151 asambleístas presentes. Mientras que seis legisladores se abstuvieron y 65 contaron en contra. En la reconsideración no se obtuvieron los votos y su elección quedó en firme.

Minutos después, Annabella Azín tomó el juramento correspondiente al exministro de Turismo. Entre aplausos y algarabía, Olsen fue posesionado como presidente de la Asamblea. De inmediato, tomó el control de la sesión.

‘Estamos aquí para construir no para dividir’

En su intervención dijo:

«Gracias Annabella Azín. Usted es verdaderamente un ejemplo vivo del verdadero espíritu del servicio de entrega incondicional a nuestro país, del sentido más noble de hacer política, servir a los ciudadanos. Para mi es un verdadero honor recibir esta responsabilidad de sus manos y, en este momento, no hablo solo por mí tomo la voz de un país entero para decirle que esta Asamblea la respeta y la reconoce, este país la valora y con profundo respeto la aplaudimos de pie».

Gracias de todo corazón a los electores, a mi bancada por confiar y creer en mí. Este es un momento que lo guardaré para siempre en mi corazón. Gracias también a los asambleístas que viviendo de otros partidos políticos apostaron por un nuevo liderazgo en esta nueva Asamblea; y a quienes no votaron por mí, quiero decirles con absoluta claridad, estamos aquí para construir no para dividir».

Hoy quiero comenzar este camino haciendo algo que muy pocos hacen desde esta tribuna, pedir disculpas. Disculpas a todos los ecuatorianos porque durante años tuvieron que ver cómo esta Asamblea, la primera función del Estado, se alejaba de su gente y cómo fue tomada por los intereses propios, cómo se desagrado el debate y cómo se desvió su propósito. Por eso esta institución, que debería ser la más cercana al pueblo, terminó siendo la más distante.

Les digo de frente y con el país como testigo, ese tiempo terminó. Estoy aquí de frente ante ustedes, pero sobre todo frente a los ecuatorianos, que aún decepcionados siguen esperando mejores días. Y mientras hablo sé que mis hijos me están viendo desde casa. Lo importante es que no necesitan entender de política para saber que algo importante acaba de empezar.

Y pienso también en todos los jóvenes del Ecuador. Ellos también nos están mirando, pienso que no tenemos que fallarles porque todo esto solo tiene sentido si es por ellos; por su derecho a vivir en un Ecuador donde la dignidad no sea un privilegio sino una garantía.

Nos han hecho creer que soñar con un país distinto era ingenuo; que aspirar a una política decente era un idealismo vacío; que buscar consensos era señal de debilidad, pero ¿saben qué?, yo no creo en eso y estoy aquí para demostrar lo contrario.

Estoy convencido que llegó el momento de hacer las cosas distintas; que gobernar no es ganar sino unir a tiempo. Porque un país dividido no avanza se desgata y una Asamblea útil no es la que impone sino la que escucha, construye y une. Esta Asamblea tiene una oportunidad única».

Mishel Mancheno es electa primera vicepresidenta

Mishel Mancheno, también asambleísta de ADN, fue electa como la primera vicepresidenta de la Asamblea. Su designación se dio con 79 votos a favor, 65 en contra y siete en contra.