'Con el corazón destrozado': Familia de Nathaly Mafla compartió emotivo mensaje

La familia de Nathaly Mafla emitió un comunicado sobre el fallecimiento de la joven.

Tras el hallazgo sin vida de Nathaly Mafla Castillo, la estudiante que permaneció desaparecida durante cinco días en Quito, su familia difundió un conmovedor mensaje este miércoles 10 de junio de 2026.

En el comunicado, la familia de la joven agradece el respaldo recibido durante la búsqueda y hace un llamado a la sociedad para que una tragedia similar no vuelva a repetirse.

El cuerpo de Nathaly Mafla fue encontrado el martes 9 de junio en una quebrada del sector de La Vicentina, en el centro-norte de Quito. La Policía Nacional dijo que el cuerpo habría permanecido entre 3 y 4 días en ese lugar.

La joven, de 20 años, desapareció el 4 de julio de 2026 tras salir de la Universidad Politécnica Nacional, en donde estudiaba la carrera de Ingeniería en Sistemas.

"Con el corazón profundamente destrozado", inicia el mensaje emitido por la familia, que recordó los difíciles momentos vividos desde que Nathaly fue reportada como desaparecida.

"Con un dolor que no tiene palabras, recibimos la noticia que jamás quisimos escuchar. Después de cinco días desaparecida, Nathaly fue encontrada sin vida. Como familia, enfrentamos una pérdida irreparable, una ausencia que marcará nuestras vidas para siempre”.

En el comunicado también expresaron su gratitud a todas las personas que colaboraron de distintas maneras durante la búsqueda. "Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron durante estos dias de angustia, búsqueda, incertidumbre y dolor".

Los familiares agradecieron a amigos, vecinos, medios de comunicación, autoridades, instituciones, grupos de apoyo, voluntarios y ciudadanos que difundieron información, compartieron publicaciones en redes sociales, participaron en recorridos de búsqueda o enviaron mensajes de aliento.

Según señalaron, cada gesto de solidaridad tuvo un valor especial en medio de la angustia que enfrentaban. "Su ayuda nos hizo sentir acompañados cuando más lo necesitábamos", manifestaron los familiares.

Más allá del duelo, los allegados de la joven pidieron que su historia deje una reflexión para toda la sociedad. En el comunicado hicieron un llamado a fortalecer los lazos de cuidado, atención y acompañamiento entre familiares, amigos y comunidades.

"Pedimos que la partida de Nathy no quede solo en el dolor, sino que se convierta en una enseñanza para toda la sociedad. Que nos recuerde la importancia de cuidarnos unos a otros, de escuchar, de acompañar, de no ser indiferentes y de actuar a tiempo", indicaron.

"Que lo ocurrido con Nathy no se repita con nadie más. Que ninguna familia tenga que vivir la desesperación de buscar a un ser querido, ni el dolor de encontrarlo sin vida", añadieron.