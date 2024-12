Noboa: ‘Querían amedrentarnos poniendo un coche bomba’

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunció públicamente, este miércoles 11 de diciembre del 2024, que intentaron amedrentarlo con un coche bomba en Machala, provincia de El Oro. Advirtió a los autores de este hecho y señaló que no dará marcha atrás en sus decisiones.

Las declaraciones las realizó en el evento por la firma de convenio de financiamiento para la ampliación de la vía La Primavera en El Oro. «Hemos ordenado la casa y cuando hay un problema nosotros venimos y damos la cara«, dijo el Primer Mandatario previo a revelar el presunto atentado en su contra.

«Anoche querían amedrentarnos poniendo un coche bomba con dinamita no muy lejos de aquí. Me decían: ‘Presidente pasó esto ¿Va a ir mañana?’. Claro que voy a ir mañana y si se aparecen se van a ganar un tiro también. Acá no estamos para dar ni un paso atrás», sentenció Noboa.

Lea también:

Daniel Noboa ratificó su postura para combatir al crimen organizado y resolver las necesidades de los ecuatorianos. Por ello, enfatizó en que la ampliación de la vía La Primavera a cuatro carriles en una extensión de 10.25 kilómetros es un paso para «proteger la historia, la gente y la productividad» de esta provincia.

La denuncia del atentado en su contra se realiza horas después que el Presidente dispuso el despliegue de 2 400 soldados, más de 2000 policías y 50 tanquetas en El Oro para mitigar la violencia y combatir a las bandas que operan en el lugar y a las que a calificado como terroristas en su Gobierno.

También en Teleamazonas: