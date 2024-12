¡No es tu internet! Reportan problemas en Facebook, Instagram y WhatsApp

Nuevos problemas en las aplicaciones de Meta se reportaron este miércoles 11 de diciembre del 2024. Facebook, Instagram y WhatsApp presentan fallas a nivel mundial.

Downdetector, portal que monitorea en tiempo real lo problemas e interrupciones en todo tipo de servicios, evidenció la situación con una serie de reportes desde las 12:50 en las tres redes sociales del conglomerado estadounidense.

En X, antes Twitter, los usuarios reportaron fallas para ingresar y posterar diferentes productos audiovisuales. Los internautas aseguraron en las sesiones de Facebook se cerraron automáticamente y luego aparece un mensaje de error que no permitía ingresar a los usuarios.

En WhatsApp se despliega una supuesta falla de conexión y no se envían los mensajes. Mientras tanto, los usuarios realizaron múltiples memes que fueron compartidos por la red social X.

Meta se pronunció en su cuenta de X sobre lo ocurrido. En un mensaje resaltó que muchos usuarios de Instagram, Facebook y WhatsApp no pueden acceder con facilidad a las aplicaciones. «Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente», agregó Meta.

We’re aware that a technical issue is impacting some users’ ability to access our apps. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and apologize for any inconvenience.