Noboa sobre su encuentro con Trump: ‘Quieren fiscalizar algo que es positivo para el Ecuador’

Actualizado 08:45

Redacción Teleamazonas.com |

El presidente Daniel Noboa calificó como positiva la reunión privada que mantuvo el pasado fin de semana con su homólogo estadounidense Donald Trump. «Me parece un error, quieren fiscalizar algo que es positivo para el país«, dijo este martes 1 de abril del 2025 en una entrevista radial al ser consultado sobre los cuestionamientos que realizan ciertos sectores del país.

Aunque aclaró que se trató de una reunión privada y que el presidente Trump le pidió mantener los detalles en reserva. Sin embargo, mencionó que se tocaron temas migratorios, política internacional y las acciones que realiza Ecuador para la lucha contra el narcotráfico.

«Fue una conversación informal, me pidió que la mantenga de cierta manera privada, que no de detalles» indicó Noboa. Contó que el presidente Trump le pidió su opinión sobre las medidas que ese país tomó con Venezuela. «Le dije que me parecía bien porque no puede ser que tengan una política antidictadura y que alguna empresa norteamericana esté comprando petróleo a Venezuela. Esa es mi opinión», señaló Noboa.

También preció que Trump reaccionó de forma positiva a la cifra de inflación que tiene el Ecuador hasta el mes de marzo y la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Noboa aseveró que «la gran mayoría de Ecuador quiere que tengamos una buena relación con Estados Unidos, usamos su moneda y es nuestro principal socio comercial, independientemente de quién sea el Presidente»

Recalcó que en el tema migratorio, Ecuador no está en la lista de países con prioridad para la deportación y se pidió que «se trate a los ecuatorianos con dignidad«. Según dijo, en la reunión con Trump se habló sobre los programas que ha implementado el país para recibir a los ecuatorianos.

El presidente candidato Daniel Noboa reiteró que en caso de que se abra un proceso de fiscalización, por parte del Gobierno se fiscalizará la visita que realizó la Asamblea Nacional a la provincia de Esmeraldas para solidarizarse con los daños que provocó el derrame de petróleo.

«Al mismo tiempo vamos a fiscalizar la visita a Esmeraldas supuestamente para solidarizarse con la gente, y al final lo que fue una farra. Ahí hay videos de gente farreando y bebiendo en un penthouse», dijo Noboa.

