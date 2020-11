Noche de boxeo termina en una batalla de ‘todos contra todos’

Trad diez meses de para, se llevó a cabo una pelea de boxeo en la localidad de Lilongüe, capital de Malaui que terminó de una manera impactante.

La velada de boxeo enfrentó a Salimu Chazama contra Alexander Likande y llevaban un combate digno de una noche de deporte profesional.

Chazama logró que su rival cayera fuera del ring y varios presentes ayudaron a Likande a regresar al cuadrilátero, pero cuando lo hizo solo recibió nuevos golpes de su rival. Ante la indecisión del juez para parar el combate un miembro del equipo de Linkade, en lugar de arrojar la toalla, decidió entrar al ring y separar él mismo a los atletas.

Esto fue el punto de inflexión que hizo que la velada de boxeo desemboque en una pelea campal de todos contra todos.

Según el portal de noticias RT, «Sin dudar ni un segundo, Chazama le pegó un puñetazo al espontáneo, lo que desencadenó un caos en el ‘ring’. Una docena de personas aparecieron casi de inmediato en el cuadrilátero, dándose golpes y empujones. Ante la situación, el juez abandonó rápidamente el ‘ring’, donde la pelea se prolongó durante algunos segundos».

ICYMI – More video – Mayhem in Malawi! Salimu Chazama (14-5-1, 7 KO's) w/the TKO-6 victory over Alexander Likande (3-6-1) in their lightweight bout Sunday in Malawi. Likande's corner jumps in, grabbing a hold of Chazama & as Chazama reacts, a riot ensues!



📽️Malawi Boxing News pic.twitter.com/b2aZs7wo7Z