Novak Djokovic no se detiene y va por la final. El serbio clasificó a la última etapa del torneo de Wimbledon, organizado por el All England Lawn Tennis and Croquet Club, luego de derrotar al canadiense Denis Shapovalov por sets de 7-6 (3), 7-5 y 7-5.

La semifinal contra Shapovalov duró dos horas y 44 minutos de juego. El canadiense comenzó el encuentro a tono, imponiéndose en el tercer juego para adelantarse por 5-3 y servir para el set por 5-4. Al verse contra un gran competidor, Djokovic mostró toda su experiencia para hacer la diferencia en el desempate y arrebatarle el primer set.

De coronarse como campeón, Djokovic sería el tenista con más Grand Slam junto a Roger Federer y Rafael Nadal. Esta será la séptima final de su carrera en el All England Club, en búsqueda del sexto título..

Solo Andy Murray impidió que se alzara campeón en 2013. El resto, todo títulos, incluidas las dos últimas ediciones y los últimos 20 partidos, la mejor racha de su carrera en Wimbledon.

