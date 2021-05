Los rumores de los personajes que se unirán a la película ‘Spider-Man: No Way Home’ cada vez se hacen más fuertes y en esta ocasión, la sorpresa sería la primera Mary Jane de la trilogía de Sam Raimi. La actriz Kirsten Dunst, quien dio vida al personaje a comienzos de siglo, estaría confirmada para el filme.

Una nueva filtración llega desde IMDb, que lista a Askia Won-Ling Jacob como la ayudante de vestuario personal de Dunst entre los créditos de la película y en su ficha personal. Aunque los nombres ya fueron borrados, usuarios de internet se encargaron de guardarlos y republicarlos en las redes sociales.

Al momento la participación de Dunst no estaría confirmada en su totalidad. No obstante, se cree que sería una realidad luego de confirmarse a Alfred Molina y Jamie Foxx, quienes interpretaron al Doctor Octopus y Electro, respectivamente.

‘Spider-Man: No Way Home’ llegará a los cines el próximo 17 de diciembre, si no existen retrasos en su estreno debido al coronavirus. Hasta entonces, los fanáticos deberán mantenerse a la expectativa de si hay o no hay el prometido multiverso que se han venido vaticinando con las anteriores películas de Marvel.

Fuente | Hipertextual/