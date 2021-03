Nueva Zelanda emite alerta de tsunami tras terremoto de magnitud 8.1

Un terremoto de magnitud 8.1 fue registrado este jueves 4 de marzo, con epicentro al noreste de Nueva Zelanda, cerca de las islas Kermadec. La Agencia Nacional de Emergencias emitió una alerta de tsunami que preocupa principalmente a la zona costera del país.

Autoridades ordenaron inmediatamente la evacuación de un sector costero al noroeste, desde Bay of Islands hasta Tolaga Bay. Recomendaron que los ciudadanos de esta zona deberán ‘moverse’ rápidamente al terreno elevado más cercano o “tan al interior como sea posible».

When an earthquake is long and strong, get gone. If you don't feel the shake but receive a tsunami alert, move immediately to the nearest high ground, or as far inland as you can, follow instructions and stay informed. Stay safe Aotearoa❤️ https://t.co/HMffIjQgVH