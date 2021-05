Nuevos horarios de atención en centros de revisión vehicular

A partir de este viernes 21 de mayo los centros de revisión técnica vehicular de Quito retoman los horarios de atención que tenían antes del estado de excepción: de lunes a viernes de 07:30 a 16:30 y los sábados de 07:30 a 11:30.

Recuerde que este es un requisito obligatorio para poder matricular a su automotor y si no lo cumple deberá pagar una multa.

Para acceder a la Revisión Técnica Vehicular debe seguir estos pasos:

1. Consultar los valores pendientes en el SRI, así como por multas en AMT y ANT para generar una orden de pago en www.amt.gob.ec

2. Cancelar los montos adeudados en cualquier institución financiera.

3. Generar una cita previa en www.amt.gob.ec en el horario y centro que desee el usuario.

4. Acudir al centro de revisión vehicular con 15 minutos de anticipación a la hora de la cita.

5. Indicar el comprobante de pago de manera electrónica (opcional) y portar la matrícula del vehículo.

Los usuarios podrán agendar su ‘cita previa’ en el centro que les sea más cercano: Los Chillos, Carapungo, San Isidro, Florida, Guajaló y Guamaní, así como en el horario de su conveniencia.

En el caso de que los ciudadanos que no puedan asistir a su cita agendada, deben cancelarla, llamando al call center 1800 -268 – 268. Con ello, podrán brindarle asistencia para la anulación de la misma y posteriormente el usuario deberá generar un nuevo turno en www.amt.gob.ec en el centro y horario de su elección.

Cabe resaltar que, los usuarios deberán pagar $ 25 por no cancelar los valores de matriculación durante el año, $ 25 por no aprobar la RTV y no matricular el vehículo en el mes definido en la calendarización. En tanto, quienes no realicen su proceso de RTV durante todo un año tendrá una multa de $50.

Con información de quitoinforma.gob.ec