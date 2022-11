Cada uno de los últimos ocho años ha sido más cálido que todos los registros conocidos hasta ahora, según un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) divulgado este domingo 6 de noviembre en la apertura de la conferencia del cambio climático de la ONU (COP27) en Egipto.

El informe de la OMM es una «crónica del caos climático«, un fenómeno que «se está produciendo a una velocidad catastrófica, arrasando vidas en todos los continentes», en palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un mensaje de video difundido en la COP27 de Sharm el-Sheij.

«Al inicio de la COP27, nuestro planeta nos está mandando una señal de alarma«, advierte Guterres.

Para contrarrestar esa alarmante situación se necesitarán «acciones ambiciosas y creíbles» durante la conferencia en Egipto, que arrancó este domingo, añadió.

