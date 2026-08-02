Locura por Vozinha en Chile: cientos de hinchas de Colo Colo lo recibieron como una estrella

Vozinha llega a Chile: Locura de los hinchas de Colo Colo

El arquero Vozinha ya está en Chile. El guardameta, que será el nuevo refuerzo de Colo Colo, llegó la noche de este domingo 2 de agosto de 2026 a Santiago.

El guardameta fue recibido por decenas de aficionados que colmaron el aeropuerto y le dieron una bienvenida marcada por cánticos, banderas y aplausos.

Locura en la llegada de Vozinha a Chile!!



El nuevo arquero de Colo Colo ya está en Santiago y mañana se someterá a los exámenes médicos. @Cooperativa pic.twitter.com/FeHZ1lI38C — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) August 3, 2026

Una bienvenida multitudinaria

El arribo del arquero provocó un ambiente de fiesta en la terminal aérea. Cientos de seguidores de Colo Colo se concentraron en el aeropuerto de Santiago para esperar al futbolista, quien se abrió paso entre los aficionados mientras recibía muestras de apoyo y fotografías.

La llegada del portero generó una gran expectativa entre los hinchas del club chileno.

Vozinha se realizará los exámenes médicos

Tras su llegada, el arquero confirmó que este lunes se someterá a los exámenes médicos, un paso previo a la oficialización de su incorporación al plantel albo.

Si supera las evaluaciones, se espera que el club anuncie su fichaje y se incorpore de inmediato a los entrenamientos.

Vozinha ya está en Chile 🇨🇱



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Vozinha is already in Chile 🇨🇱



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A Vozinha já está no Chile 🇨🇱 pic.twitter.com/xKOM2xwcKc — Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026

Las primeras palabras del arquero

A su salida del aeropuerto, Vozinha agradeció el recibimiento de los aficionados. "Quiero agradecer el cariño y la paciencia de los hinchas", expresó ante los medios.

También aseguró sentirse emocionado por esta nueva etapa y añadió: "Estoy muy feliz de estar aquí. Nos vemos pronto en el Monumental".

El impulso del Mundial 2026

El guardameta llega a Chile después de destacar con la selección de Cabo Verde durante el Mundial de 2026, torneo en el que sus actuaciones llamaron la atención de clubes de distintos países.

Su rendimiento internacional fortaleció su perfil antes de concretar su llegada al fútbol chileno.

Expectativa por su debut

La incorporación de Vozinha despierta ilusión entre los seguidores de Colo Colo, que esperan verlo pronto defendiendo el arco del equipo.

Su experiencia internacional y su desempeño reciente lo convierten en uno de los fichajes que más expectativa ha generado en el mercado chileno.