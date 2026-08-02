Una deflagración sacude una vivienda en Toctiuco y deja tres personas heridas

Una deflagración registrada la noche de este domingo, 2 de agosto de 2026, al interior de una vivienda en el sector de Toctiuco, en Quito, dejó tres personas heridas.

Equipos de emergencia acudieron al lugar para atender a los afectados y controlar la situación.

La emergencia ocurrió en una vivienda ubicada en el sector de Toctiuco, en el noroccidente de Quito.

Tras la alerta, personal de primera respuesta se movilizó al sitio para brindar atención prehospitalaria a las personas afectadas y evaluar las condiciones del inmueble.

¿Qué es una deflagración?

Una deflagración es una combustión extremadamente rápida que se produce cuando existe una fuga y acumulación de gas en un espacio cerrado.

Si ese gas entra en contacto con una chispa o una fuente de calor, se genera una explosión de rápida expansión que puede causar daños materiales y lesiones.

Tres personas recibieron atención médica

Los equipos de emergencia informaron que tres personas resultaron heridas y fueron atendidas en el lugar.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre la gravedad de sus lesiones, mientras continúan las evaluaciones para determinar las causas del incidente.

Recomendación para prevenir emergencias

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía la importancia de revisar periódicamente las instalaciones de gas en viviendas y establecimientos.

Ante cualquier olor a gas o situación de riesgo, recomiendan evitar generar chispas, evacuar el lugar y comunicarse de inmediato con la Línea Única para Emergencias ECU 911.