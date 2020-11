OEA asegura no haber observado ‘directamente’ ninguna irregularidad grave en elecciones de EEUU

No se ha observado “directamente” ninguna irregularidad grave en el proceso elecotral de Estados Unidos, aseguró la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su informe preliminar. En el documento, la organización insta a los candidatos a evitar «especulaciones perjudiciales».

La OEA declaró que en los días siguientes a la votación, un candidato realizó declaraciones sobre la credibilidad del proceso. Aunque no mencionó el nombre, medios refirieron al presidente Donald Trump, quien denunció sin pruebas un ‘fraude’ electoral.

All my recognition to the team of the @OAS_official and the Electoral Mission of the #OASinUS for their professionalism, dedication and hard work observing the #Election2020 in the USA pic.twitter.com/mqkgBIVnzq