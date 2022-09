Seis minutos de ovación de pie recibió este domingo 4 de septiembre de 2022 el actor Brendan Fraser en el Festival de Venecia. Sucedió en la presentación de ‘The Whale’, película en la que encarna a un obeso mórbido que busca la salvación.

Este podría ser el gran regreso de Fraser a la élite de Hollywood, dejando atrás icónicas películas como ‘La momia’, ‘Al diablo con el diablo’ y ‘George de la selva’. Su nuevo filme es, hasta el momento, elogiado por la crítica y una muestra de ello fue la reciente demostración de afecto en la que el actor no pudo aguantar las lágrimas.

«Simplemente estoy intentando aguantar. Gracias por esta maravillosa acogida, deseo que esta película cause la misma profunda impresión que provocó en mí», declaró Brendan Fraser. El video de la ovación, compartido en redes sociales, solo muestra unos segundos de los aplausos, los suficientes para ver la emoción del actor.

The standing ovation for #TheWhale was so enthusiastic, Brendan Fraser tried to leave the theater but the crowd’s applause made him stay. #Venezia79 pic.twitter.com/ZZ0vbFX7Rl