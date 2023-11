Soledad Padilla, exasistente personal de Jorge Glas, pidió a excandidata presidencial por el correísmo Luisa González y a Paola Pabón y Marcela Aguiñaga, ambas militantes del Movimiento Revolución Ciudadana que acudan a la Fiscalía para decir «la verdad» en la demanda que ella interpuso contra Glas por presunto acoso.

Lo hizo en un video publicado en redes sociales la noche del domingo, 12 de noviembre del 2023. Padilla recordó que trabajó para Glas desde distintos espacios en varias instituciones.

«Todo el mundo pregunta ¿por qué tardé tanto tiempo en denunciarlo? ¿Por qué ahora, por qué no antes?». Cuando eres víctima de violencia y estás frente a una relación de abuso de poder, tienes miedo, tienes muchísimo miedo», asegura en el vídeo. Añadió que Glas presuntamente le decía de forma constante que nadie más le iba a dar trabajo.

Fiscalía llama a rendir versión a las militantes de RC

«Me decía también que él era lo mejor que me podía pasar en la vida. Me decía que todos a mi alrededor creían que él y yo éramos pareja, que yo no debía desmentirlo porque nadie me iba a creer, absolutamente nadie», relató.

Según Padilla, Glas llegó al extremo de hacerle seguimiento y obtener sus movimientos migratorios «porque siempre quería saber cómo, cuándo y dónde estaba», relató.

«En algún punto de mi vida, normalicé ciertas actitudes como nos pasa a muchas víctimas de violencia. La historia no nos dice que las personas que imaginamos como normales también hacen cosas monstruosas. Nadie te dice que el villano, el acosador o el maltratador puede parecer una persona normal o incluso un vicepresidente», comentó.

Padilla señaló que tiene «muchísimo miedo, pero también algo más fuerte y más poderoso: La verdad».

«Probaré ante la justicia la verdad, porque tengo las evidencias de todo lo que he vivido durante todo este tiempo», dijo.

Y apuntó que la Fiscalía General del Estado ha convocado a la prefecta de la provincia del Guayas, Marcela Aguiñaga; a Luisa González y Paola Cabezas, todas correístas, para que rindan su versión.

«Hoy les pido públicamente y de corazón como mujer, si su lucha es real, les ruego y asistan y digan la verdad», reiteró.

Al respecto, Aguiñaga respondió en su cuenta de X (antes Twitter) que solicitó a la Fiscalía que tome su versión en Guayaquil, donde reside.

Y a González le dijo: «Por todo aquello que conversamos por la violencia de la que tú has sido víctima en esta organización, te pido acudas a dar tu versión y no me falles a mí y a todas las mujeres víctimas de violencia».

Padilla demandó a Jorge Glas

Padilla agregó que romper el silencio «no es fácil, duele mucho», pero es necesario, porque es lo único que permite a las mujeres defenderse frente «a la cobardía de un violentador que pretende victimizarse y no hacerse responsable de ser un violentador».

Y subrayó que «debe haber consecuencias sobre los actos de los agresores, a pesar de todo el poder que tenga, o digan tener. Aprendí que las sobrevivientes son distintas y que podemos hablar fuerte y que debemos perder el miedo a denunciar».

En respuesta a la acción de Padilla, Glas, que pasó cinco años en la cárcel hasta noviembre pasado por dos condenas de corrupción, presentó una demanda por presunta extorsión en contra de su exasesora.

Glas, que fue presidente durante dos períodos en la administración de Rafael Correa (2007-2017), ha rechazado tajantemente las acusaciones de Padilla, y se ha querellado contra ella porque supuestamente le exigió el pago de 350.000 dólares a cambio de unas grabaciones. EFE

