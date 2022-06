Padre da lección de humildad a su hijo por burlarse de los zapatos de su compañero

En redes sociales se viralizó un video de la lección de vida y humildad que un padre decidió darle a su hijo al enterarse que le hacía bullying a su compañero por llevar zapatos «pirata» a la escuela.

El papá grabó toda la situación y compartió en TikTok la «lección de vida, humildad y de respeto» que quiso darle a su hijo, a quien envió durante una semana a su hijo en chanclas como castigo por su actitud.

«UN PADRE EJEMPLAR»

El padre, a quien los internautas los han calificado de ejemplar, decidió ir a la escuela para regalar los zapatos de marca de su hijo al compañero de quien se burlaba. Todo el hecho quedó captado en video.

«No trae sus zapatos favoritos, estos Adidas que ahorita va a regalar él personalmente a la persona de la que se estaba burlando por traer tenis piratas», se escucha decir al hombre en el clip viral.

«Yo le voy a mandar toda la semana en chanclas (…) para que aprenda la lección de que no debe hacer sentir menos a las personas con menos oportunidades», recalca el padre.

Y añade: «Yo vine desde abajo, yo te he platicado. Y no es que ahora seamos millonarios, pero ya nos cambió la vida para bien (…) Pero que tengamos para comer o comprar cosas originales no te debe hacer sentir mejor o superior a otras personas; ni tampoco el traer estas sandalias te debe hacer sentir inferior, ni te da el derecho de burlarte de otras personas que no sabes lo que están pasado en sus vidas».

¿HUMILLACIÓN O LECCIÓN DE VIDA?

El video, del que se desconoce si es real o actuado, tiene millones de reproducciones y miles de likes, donde se emitieron opiniones divididas al castigo.

«No creo que avergonzarlo de esa manera sea correcto»; «Aplausos para este gran padre»; «Ustede entendió todo en la vida»; «Jamás olvidará esto, pero te aseguro que no aprendió nada»; «Se felicita en público, se corrige en privado»; «Eso se llama educación»; «Eso es corregir», son algunos de los comentarios.

Además, en otro clip se observa que el joven entregó unos zapatos nuevos a Alan, el compañero de quien se burlaba.

En el video reveló que Alan es una persona de escasos recursos que tiene que caminar varios kilómetros para llegar a la escuela. «No es por humillarte, es por darte una lección de vida», señaló el padre.