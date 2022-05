Padre se peleó con 30 estudiantes que le hacían bullying a sus hijos

Un insólito hecho se registró en el campus de una escuela secundaria de Arizona, estado de Texas (Estados Unidos), cuando alrededor de 30 estudiantes y un padre de familia se pelearon.

El enfrentamiento se registró después de que Willie Smith, de 40 años, fuera a buscar a sus hijos al colegio. Esto después de que las autoridades de la institución le comunicaron que debía retirarlos porque hubo un disturbio con otros estudiantes.

Según los medios locales, el personal del colegio le aconsejó a Smith que saliera por una puerta trasera para evitar altercados; sin embargo, el hombre no acogió la recomendación y decidió llevar a sus hijos por el patio de la escuela.

Además, los medios detallaron que cuando se le advirtió de una posible confrontación, Smith le dijo al personal del campus: «Si se cae, se caerá aquí«.

Mientras caminaba por el lugar, donde lso estudiantes se encontraban almorzando, el padre y sus hijos fueron objeto de burlas por parte de algunos estudiantes. Sittuación que molestó y aleteró los ánimos de Willie y las decenas de estudiantes.

La enorme pelea quedó registrada en imágenes que se viralizaron rápidamente en las redes sociales. En uno de los videos se puede ver a los estudiantes peleando alrededor de Smith, quien sostiene a un estudiante en el pavimento por el cuello con la mano.

@whatsuptucson Video from inside Tucson High School shows a parent involved in an altercation with multiple students. pic.twitter.com/97WZ9kbpZ6