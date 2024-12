Los relatos conmovedores de los padres de familia de los cuatro menores desaparecidos en Guayaquil fueron escuchados de manera virtual en la Asamblea Nacional. Tres personas, dos abogados y el Defensor del Pueblo comparecieron este lunes 23 de diciembre para contar los hechos ocurridos desde el registro de los hechos, el pasado 8 de diciembre.

Para poder ser recibidos, la Asamblea Nacional cambió la agenda en la sesión de este lunes. Una vez suspendida la sesión se instaló la Comisión General y se puso como prioridad de la agenda la desaparición de los menores. La presidenta del legislativo, Viviana Veloz, dijo que el tema está por sobre todos los pendientes que tienen en agenda.

Lea también:

La presidenta Veloz durante la sesión solicitó que se certifique si están presentes las autoridades convocadas: Defensor del Pueblo; ministro Gian Carlo Loffredo; el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; y el Comandante General de la FAE. El único conectado fue César Córdova, Defensor del Pueblo. El resto presentó carta de excusas para no conectarse.

Los testimonios

Luis Eduardo Arroyo Valencia, padre de dos de los menores

A través de una sala virtual habló. «Lo que pedimos es tener una respuesta sobre nuestros hijos. Han pasado 17 días que no sabemos nada de ellos. Queremos que regresen con vida, así como les llevaron. Eso queremos. Estamos angustiados, entristecidos, partidos por dentro».

Ante la salas conectada de Asambleístas añadió: «no tenemos respuesta alguna de parte del Gobierno de lo que ha pasado con nuestros hijos. Queremos que traigan a nuestros hijos de vuelta con vida. Los cuatro menores son estudiantes. No pertenecen a ninguna banda. Mi hijo mayor es futbolista federado«.

Roony Medina, padre del menor de todos los cuatro

También desde la misma sala de Guayaquil dijo «Se los pido de todo corazón, que devuelvan a nuestros hijos. Les pido que se pongan la mano en el corazón. Ya no sabemos qué hacer. No sé si estará bien, estarán comiendo o no. No sé ni qué decirles. Queremos que vuelvan nuestro hijos para que la vida vuelva a ser normal.

Johana Arboleda, madre de uno de los niños

También tuvo su pedido puntual: «Le pido a la Asamblea, a la Fiscalía, le pido a todo el mundo que por favor nos ayuden. Queremos que los traigan vivos. Pedimos justicia. Ya es hora que tengamos a nuestros hijos en casa», dijo y se retiró de la cámara.

Después participaron los abogados de las organizaciones sociales de Guayaquil que son parte de la defensa. El abogado Billy Navarrete, del Comité Permanente por los Derechos Humanos, contó que hay varias preguntas aún sin respuesta y exigió que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional colaboren con las investigaciones.

La presidenta de la Asamblea se comprometió en volver a convocar a funcionarios del Gobierno y de las Fuerzas Armadas para conocer las versiones y determinar las responsabilidades que tiene cada uno.

También en Teleamazonas: