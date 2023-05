OMS levanta la alerta máxima por la pandemia de covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) levantó, este 5 de mayo del 2023, su más alto nivel de alerta sobre la pandemia de covid-19, que dejó «al menos 20 millones» de muertos en el mundo, al considerar que está suficientemente controlada.

«Con gran esperanza declaro que el covid-19 ya no es una emergencia sanitaria de alcance internacional. Eso no significa que haya terminado como una amenaza para la salud mundial«, afirmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La decisión fue anunciada después de que este 5 de mayo se reuniera el comité de emergencia del organismo para analizar la actual situación de la pandemia, que en más de tres años ha afectado al menos a 765 millones de personas y ha causado la muerte de unos 20 millones.

Desde principios de año la cifra de contagios de covid y muertes reportadas se ha ido reduciendo a nivel global. En la última semana de abril, la OMS confirmó 630 000 casos en el mundo y 3 500 muertes, cuando en enero se superaban los 1,3 millones de positivos y los 14 000 fallecidos, en parte a causa de la ola en China.

Y al 3 de mayo, el cuadro de indicadores de la OMS mostraba poco menos de 7 millones de muertes registradas oficialmente.

Los expertos consultados por el director general consideraron «que era hora de pasar a una gestión a largo plazo de la pandemia de covid-19», a pesar de las incertidumbres que subsisten sobre la evolución del virus.

"It is therefore with great hope that I declare #COVID19 over as a global health emergency.



However, that does not mean COVID-19 is over as a global health threat.



Last week, COVID-19 claimed a life every three minutes – and that’s just the deaths we know about"-@DrTedros pic.twitter.com/n6zad8qSdx