El papa Francisco, en estado «crítico» por una neumonía bilateral, «pasó una noche tranquila» en el hospital, informó el Vaticano el domingo 23 de febrero del 2025. El pontífice emitió un mensaje en medio de la preocupación mundial.

«Continúo con confianza mi hospitalización (…) siguiendo con los tratamientos necesarios; ¡y el descanso forma también parte de la terapia!», declaró el pontífice argentino, de 88 años, en un mensaje escrito en los últimos días para la oración del Ángelus dominical. «Les pido que recen por mí», concluyó.

En redes sociales también emitió otro mensaje. «En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de conforto que he recibido de todo el mundo! Encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí», añadió Francisco.

La Santa Sede informó el sábado la alarmante noticia de que Jorge Bergoglio, hospitalizado desde el 14 de febrero, había sufrido una crisis asmática prolongada, que requirió la aplicación de oxígeno. Pero, el domingo por la mañana, la Santa Sede indicó en un breve comunicado que Francisco «pasó una noche tranquila y descansó».

Fuentes vaticanas señalaron que el comunicado evidencia que no se repitió la crisis del sábado, aunque el Papa sigue recibiendo oxígeno a través de una cánula. Además, contrariamente a su costumbre, no desayunó ni leyó los periódicos este domingo, señalaron estas fuentes.

«Esta mañana, el Papa Francisco ha vuelto a utilizar nasales de oxígeno de alto flujo. Se están realizando más exámenes clínicos. Se esperan los resultados en el boletín de esta tarde», agregó el Vaticano en su portal.

El jesuita argentino, cabeza de la Iglesia católica desde 2013, fue ingresado en el hospital Gemelli de Roma con bronquitis, que derivó en una neumonía bilateral.

El Vaticano indicó el sábado por la tarde que «el estado del Santo Padre sigue siendo crítico y, por lo tanto, (…) no está fuera de peligro». Francisco «permanece alerta y pasó el día en un sillón, aunque está sufriendo más» que el día anterior, dijo la Santa Sede.

Además de la crisis asmática, los análisis de sangre también «revelaron una trombocitopenia [problemas hematológicos], asociada a una anemia, que requirió la administración de una transfusión sanguínea», añadió.

La trombocitopenia es una afección que se produce cuando el recuento de plaquetas en la sangre de una persona es demasiado bajo, lo que puede causar problemas para detener hemorragias, y puede ser potencialmente mortal.

Plegarias por el papa

El cardenal italiano Baldo Reina, vicario del papa para la diócesis de Roma, anunció que el domingo por la tarde se celebrará una oración dedicada al Santo Padre en la basílica de San Juan de Letrán para que «el Señor (…) le llene de la fuerza necesaria para superar este momento de prueba».

«Aunque esté en la cama de un hospital, lo sentimos cerca de nosotros», declaró por su parte monseñor Rino Fisichella, que sustituyó al papa en una ceremonia el domingo por la mañana en la Basílica de San Pedro.

Otros líderes religiosos y políticos han dicho que están rezando por el papa, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha sido «informado» de la situación, según la Casa Blanca.

Un grupo de monjas y curas de todo el mundo se congregaron el sábado frente a la entrada del hospital para rezar por la salud del pontífice. «Estamos rezando hoy por el Santo Padre, el papa Francisco, y esperamos que se recupere por la Gracia de Dios», dijo a la AFP el sacerdote brasileño Don Wellison.

En Ecuador también, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana pidió orar por la salud del papa Francisco en todas las eucaristías dominicales.

¿Renunciará el papa Francisco?

Francisco ha dicho que el papado es un trabajo para toda la vida, pero también ha dejado la puerta abierta a renunciar como su predecesor Benedicto XVI.

El Papa ha dicho en repetidas ocasiones que aún no ha llegado su momento de dimitir, pero sus problemas de salud han suscitado dudas sobre su capacidad para liderar a los casi 1.400 millones de católicos del mundo.

Pese a todo, el papa ha mantenido en los últimos años una agenda frenética y en septiembre realizó una gira de 12 días por Asia-Pacífico. Sin embargo, su salud se ha debilitado por una serie de problemas en los últimos años, desde una operación de colon en julio de 2021 hasta una operación de hernia en 2023.

También sufre constantes dolores de cadera y rodilla, que le obligan a utilizar una silla de ruedas la mayor parte del tiempo.

