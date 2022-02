Papa Francisco pide paz para preservar al mundo «de la locura de la guerra»

El papa Francisco pidió hoy paz para que el mundo sea protegido «de la locura de la guerra» en un mensaje publicado en las redes sociales en varios idiomas, entre ellos en ruso y en ucraniano, y que acompañó con las palabras «recemos juntos» y «Ucrania».

«Jesús nos enseñó que a la diabólica insensatez de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. La reina de la paz preserva al mundo de la locura de la guerra«, escribió Francisco en las redes sociales, en varios idiomas, entre ellos ucraniano, ruso, italiano, inglés y español.

El viernes, publicó otro con la frase «la guerra es un fracaso de la política y de la humanidad, una rendición vergonzosa».

«El papa Francisco mantuvo hoy una conversación telefónica con el presidente Volodimir Zelenski. El Santo Padre expresó su profundo dolor por los acontecimientos trágicos que ocurren en nuestro país», señaló en Twitter la legación diplomática.

La víspera, el sumo pontífice visitó la embajada rusa ante la Santa Sede para manifestarle al embajador Alexander Avdeev «su preocupación por la guerra», en un gesto inusual y a pesar de que había anulado todos sus compromisos por fuertes dolores en la rodilla.

Ese mismo día, en un tuit enviado en varios idiomas (entre ellos el ruso) el papa afirmó que «la guerra es un fracaso de la política y de la humanidad, una claudicación vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal», una cita de su última encíclica: «Fratelli tutti», dedicada a la fraternidad.

El pontífice ya pidió el miércoles «preservar al mundo de la locura de la guerra».

Quisiera hacer un llamamiento a quienes tienen responsabilidades políticas para que hagan un serio examen de conciencia ante Dios, que es Dios de la paz y no de la guerra; que es Padre de todos, no solo de algunos; que nos quiere hermanos y no enemigos. #Ucrania #Paz