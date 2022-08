Patricio Carrillo: ‘Estado de Excepción nos permite hacer allanamientos’

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, expresó su preocupación por el atentado que ocurrió la madrugada del domingo en Cristo del Consuelo, en Guayaquil.

En el espacio de entrevistas de 24 Horas, Carrillo también afirmó que ya se entregaron los cuerpos de las víctimas a los familiares.

En este mismo tema, Patricio Carrillo dijo que ya se está llevando adelante las pericias tras este atentado terrorista. «Se está trabajando junto a Fiscalía para ir determinando premisas y elementos de convicción que permitan determinar responsabilidades».

Alias ‘cucaracha’

Patricio Carrillo indicó que se adelanta tres líneas de investigación. Dos de ellas tienen que ver con la presencia de alias ‘cucaracha’, quien tendría en zozobra a la zona.

La investigación también tiene relación con un decomiso de drogas del pasado 12 de agosto. «Cerca de 250 kilos produce este acto de represalia. Tenemos que mirar estos mecanismos desde el lado económico. Aquí lo que está en juego es la motivación netamente económica, ilegal, subterránea que puede llevar a estos actos de enorme irracionalidad».

«Nosotros continuaremos hasta determinar los responsables», indicó Carrillo.

¿De donde salen estos explosivos?

Según el criterio de Carrillo, a las autoridades les preocupa la capacidad que tienen los antisociales para construir este tipo de artefactos explosivos.

«Estos son aficionados que han aprendido desde las ciencias, desde la química. Lo que se utiliza son elementos caseros, entre ellos acetona y otros. No es el uso de lo tradicional, dinamita; no es el uso de pentolita o C4, que no está de libre acceso. Este es un mecanismo que se puede adquirir comercialmente en cualquier lugar y lo van construyendo», sostuvo.

