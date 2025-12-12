Ecuador: Tratado consolida la apertura económica y fortalece el tema de inversiones globales

¿En qué consiste el acuerdo de protección de inversiones de Ecuador? Como parte de la agenda que cumplió el presidente Daniel Noboa en su gira firmó tratados internacionales que permitirá generar plazas de empleo en el país. El plan también es promover el fortalecimiento de la infraestructura nacional.

Dentro de este marco, como parte del plan del Gobierno ecuatoriano, se busca repuntar la infraestructura como carreteras, puentes, energía renovable con nuevas centrales de energía solar o eólica.

Además también en la gira se firmó el memorando de entendimiento para la promoción de la lucha contra la corrupción. Esto permitirá el uso de tecnología en este campo. También se promueve el uso de herramientas como la inteligencia artificial para las buenas prácticas dentro del Estado y además la creación de un corredor tecnológico.

Otro de los ejes que se busca fortalecer es la Agroindustria para mejorar la capacidad de producción de las exportaciones como cacao, banano, café y los aspectos logísticos de los mismos.

También se contempla un eje de trabajo para la economía digital entre otras áreas estratégicas para el Ecuador. El mensaje, desde el Gobierno, es claro: Ecuador está abierto al mundo y el mundo lo está recibiendo con los brazos abiertos.

"Tenemos que invertir en la gestión que el talento ecuatoriano pueda hacer para seguir promocionando nuestros productos de alta calidad y de esa forma atraer más inversión", dijo Gabriela Sommerfeld, Canciller del Ecuador.