El presidente Daniel Noboa habló de cooperación durante la reunión con el rey de Noruega

El presidente Daniel Noboa mantuvo una audiencia protocolaria con el rey de Noruega Harald V, este miércoles 10 de diciembre del 2025.

Según la Presidencia, durante la reunión con el monarca, Noboa exploró asuntos relacionados con cooperación en sectores estratégicos para el desarrollo nacional.

En la cita, en la que también estuvo presente el príncipe heredero Haakon Magnus, también se analizaron iniciativas conjuntas orientadas a impulsar la innovación, la sostenibilidad y el crecimiento económico.

"Este diálogo abre un nuevo capítulo en las relaciones diplomáticas entre ambos países, fundamentado en la cooperación y una visión compartida de futuro", indicó la Presidencia.

Noruega es la última parada de una gira que comenzó Noboa la semana pasada y que lo llevó también a España y Emiratos Árabes Unidos.

En Oslo, Noruega, Noboa participó en la ceremonia en la que la líder opositora venezolana María Corina Machado recibió, en manos de su hija Ana, el Premio Nobel de la Paz.