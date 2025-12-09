Daniel Noboa estará en la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Daniel Noboa asistirá a la entrega del Premio Nobel de la Paz en Noruega

Tras su visita a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se dirige a Noruega en su gira internacional que cumple desde el pasado 4 de diciembre.

Tras su paso por España donde mantuvo un encuentro con jóvenes y mujeres migrantes ecuatorianas destacadas en tecnología, innovación y ciencias.

También, Noboa presentó más de 19 000 becas gestionadas por la Embajada en España y entregó las primeras 1 500, otorgadas por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

En los EAU Noboa mantuvo una amplia agendas desde la inauguración del la Embajada de Ecuador en ese país hasta el encuentro con el Jefe de Estado de Emiratos Árabes Unidos y la firma de acuerdos bilaterales.

Agenda en Noruega

Tras finalizar su estadía en EAU Noboa llegará a Noruega donde según su agenda tendrá tres encuentros especiales este miércoles 10 de diciembre.

Primero el presidente Noboa acompañará a la venezolana María Corina Machado en la ceremonia tras ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su lucha contra la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Después el Primer Mandatario tendrá una reunión con el Rey de Noruega, Harals V, y con Haakon Magnus, príncipe heredero de Noruega.

Noboa está acompañado en esta gira internacional por la comitiva integrada por Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; Roberto Kury, ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información; y Michele Sensi-Contugi, director general del Centro Nacional de Inteligencia.