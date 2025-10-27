Lotería Nacional transforma el regalar en Navidad: ilusión, amor y esperanza para cumplir sueños

Esta Navidad, Lotería Nacional invita a los ecuatorianos a regalar algo más que un obsequio: la posibilidad de cumplir los deseos. Bajo la campaña #Paralosquemasquieres, la marca presenta su nuevo filme navideño, una historia profundamente humana que celebra el valor de los pequeños gestos y el amor desinteresado.

El filme, protagonizado por una joven que vive la magia de la Navidad antes que los demás, rinde homenaje a quienes dan con el corazón y disfrutan compartir lo que tienen con alegría. En paralelo, Guachito, el icónico personaje de la marca, acompaña la historia recordándonos que el esfuerzo y la intención tienen más valor que el tamaño del regalo.

Con este lanzamiento, Lotería Nacional invita a reflexionar sobre lo que realmente importa en esta época: el cariño, la unión y la esperanza compartida. #LoteriadeNavidad transforma el acto de regalar en un gesto de amor sincero, reconocimiento y solidaridad.

Esta edición especial de Navidad sorteará más de USD 6 millones en premios, con 25 suertes, entre ellas USD 3 millones al entero en la primera suerte, un carro semanal, y premios adicionales en su doble zona de raspe. El gran sorteo se celebrará el 24 de diciembre a las 12h00 del mediodía, llenando de ilusión y esperanza los hogares de todo el país.

Con la compra de cada boleto de #LoteriadeNavidad, los ecuatorianos colaboran directamente con la labor social de la Junta de Beneficencia, que vela por el bienestar de quienes más lo necesitan, beneficiando a más de 2 millones de personas en todo el Ecuador. Así, cada boleto no solo regala ilusión, sino que también cambia vidas.