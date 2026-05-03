Tres heridos tras caída de camión en zanja en vía a la Costa

Rescate de personas atrapadas en cabina de un camión, tras la caída en una zanja, en la vía a la Costa.

Un camión cayó en una zanja en la vía a la Costa, en Guayaquil, lo que dejó a varias personas atrapadas en la cabina del vehículo.

La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, que desplegó unidades de rescate tras recibir la alerta. Al sitio acudieron dos vehículos de rescate, una unidad de combate y una ambulancia, con el objetivo de liberar a los ocupantes del camión.

Tras el rescate, tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintas casas de salud para su valoración y atención médica.