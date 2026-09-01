Social Media Day 2026 regresa a Guayaquil con Expo Talks y una agenda enfocada en el futuro digital

El Social Media Day Ecuador 2026 regresó a Guayaquil para reunir a profesionales, emprendedores, estudiantes y líderes de la industria digital en uno de los principales encuentros de marketing digital y redes sociales del país. Organizado por Esmadi, Escuela de Marketing Digital y Negocios, el evento se desarrolló el 25 y 26 de agosto en el Hilton Colón y Multicines Village Plaza.

Desde su llegada al Ecuador en 2016, el Social Media Day ha congregado a miles de participantes y cientos de conferencistas nacionales e internacionales, posicionándose como una de las principales plataformas de actualización profesional en el ámbito digital.

Este año, el encuentro abordó temas como inteligencia artificial aplicada a los negocios, marketing de contenidos, estrategias en redes sociales, analítica de datos, comercio electrónico, branding digital, automatización y nuevas tendencias que están transformando la relación entre las marcas y sus audiencias.

La edición 2026 contó con la participación de reconocidos speakers nacionales e internacionales, quienes compartirán experiencias, casos de éxito, herramientas prácticas y perspectivas estratégicas para afrontar los desafíos de un entorno digital en constante evolución.

Entre los conferencistas internacionales destacan: Romuald Fons, Fundador de BigSEO, Oscar Solano Vicepresidente CCO de Shift Latam, Oscar Martan, Fundador de ConverxIA y Eliza Mejía CIO de Garnier BBDO Ecuado, quienes aportarán conocimientos para impulsar la innovación, la adaptación y el crecimiento de profesionales y organizaciones.

Entre los expertos ecuatorianos confirmados se encuentra María Dolores Fernández, Directora General de Taktikee Consultores de Comunicación, quien abordará “cómo construir una reputación que inspire confianza, relevancia y autoridad digital”.

Una de las principales novedades de este año fue Expo Talks, una propuesta que ofreció siete charlas exclusivas de marketing digital. Este nuevo espacio permitirá profundizar en temas clave para la industria, resolver inquietudes junto a especialistas y acceder a estrategias concretas y aplicables a proyectos, marcas y negocios. De esta manera, los asistentes pudieron complementar las conferencias principales con contenidos y experiencia personalizados.

La programación también incluyó conferencias magistrales, workshops, paneles especializados y espacios de networking, diseñados para promover el intercambio de conocimientos, la colaboración entre profesionales y la generación de nuevas oportunidades de negocio.

Las entradas se encuentran disponibles en diferentes modalidades y pueden adquirirse a través del sitio oficial www.socialmediaday.ec.

El Social Media Day Ecuador se ha consolidado como un punto de encuentro para profesionales, marcas, emprendedores y organizaciones que buscan mantenerse a la vanguardia de las tendencias digitales. Con la incorporación de Expo Talks, esta nueva edición amplía las oportunidades de aprendizaje e interacción, reafirmando su compromiso con la innovación y el fortalecimiento del ecosistema digital ecuatoriano.