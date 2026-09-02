Subasta de vehículos del SRI en Quito: Conozca los precios base, modelos y fecha de exhibición
El SRI exhibirá este viernes 4 de septiembre en Quito los vehículos que serán subastados a mediados del mes de septiembre.
Fechas, modelos y requisitos para la subasta en Quito y otras provincias
SRI
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Actualizada:
02 sep 2026 - 22:40
El Servicio de Rentas Internas (SRI) llevará a cabo una exhibición pública de los automotores que forman parte de su convocatoria de subastas para septiembre de 2026 en la capital.
La jornada de vitrina se cumplirá este viernes 4 de septiembre, en el norte de Quito, específicamente en la intersección de la avenida Galo Plaza Lasso y avenida Luis Tufiño, en las inmediaciones de la agencia norte del SRI, en un horario de 09:00 a 12:00.
¿Qué vehículos serán subastados en Quito?
El vehículo con la base más baja es un Jeep Honda. Le siguen un Trooper, un Grand Vitara y un BMW.
También están incluidos un Hyundai Santa Fe, cuya base es de USD 7.825,50; un Kia Picanto, con USD 8.301,56; y un camión Chevrolet NPR, con una base de USD 11.397. El vehículo con el valor más alto es un Porsche, con una base de USD 65.109,60 y un avalúo de USD 86.812,80.
Fechas clave de las subastas y otras ciudades
Las pujas correspondientes a los vehículos de Quito se desarrollarán de manera virtual o presencial según los canales oficiales entre el 17 y el 18 de septiembre de 2026:
- Miércoles 17 de septiembre: Se subastarán el Jeep Honda, el Porsche, el Trooper, el BMW y el Grand Vitara.
- Jueves 18 de septiembre: Corresponderá el turno al Kia Picanto, el Hyundai Santa Fe y el camión Chevrolet NPR.
La convocatoria nacional también contempla bienes en otras regiones del país. Por ejemplo, en Santo Domingo se prevé la subasta de un vehículo Great Wall el 25 de septiembre con una base de USD 6 992, mientras que en Portoviejo consta un lote de terreno para venta directa tasado desde los USD 42 287,76.
¿Qué diferencia hay entre una subasta y un remate?
El SRI realiza estos procesos dentro de procedimientos de cobro de deudas tributarias. Cuando una persona mantiene valores pendientes y no los cancela, sus bienes pueden ser embargados y posteriormente ofrecidos al público para cubrir esas obligaciones.
En el caso de los vehículos, estos se incluyen entre los bienes muebles que pueden ser ofrecidos mediante subasta.
Los inmuebles, maquinarias, equipos industriales, naves y aeronaves corresponden a procesos de remate.
¿Cómo participar en las subastas del SRI?
Las personas interesadas deben revisar las condiciones establecidas por el SRI para cada convocatoria antes de participar.
La entidad dispone de una Guía de Subastas y Remates, donde se explican los requisitos y pasos del proceso.
Los valores publicados corresponden a la base de la subasta, mientras que el avalúo refleja el valor establecido para cada bien.
La exhibición del 4 de septiembre permitirá conocer físicamente parte de los vehículos que serán puestos a disposición de los participantes durante las jornadas de septiembre.
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