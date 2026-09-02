Subasta de vehículos del SRI en Quito: Conozca los precios base, modelos y fecha de exhibición

Fechas, modelos y requisitos para la subasta en Quito y otras provincias

El Servicio de Rentas Internas (SRI) llevará a cabo una exhibición pública de los automotores que forman parte de su convocatoria de subastas para septiembre de 2026 en la capital.

La jornada de vitrina se cumplirá este viernes 4 de septiembre, en el norte de Quito, específicamente en la intersección de la avenida Galo Plaza Lasso y avenida Luis Tufiño, en las inmediaciones de la agencia norte del SRI, en un horario de 09:00 a 12:00.

¿Qué vehículos serán subastados en Quito?

El vehículo con la base más baja es un Jeep Honda. Le siguen un Trooper, un Grand Vitara y un BMW.

También están incluidos un Hyundai Santa Fe, cuya base es de USD 7.825,50; un Kia Picanto, con USD 8.301,56; y un camión Chevrolet NPR, con una base de USD 11.397. El vehículo con el valor más alto es un Porsche, con una base de USD 65.109,60 y un avalúo de USD 86.812,80.

Bien Lugar y fecha Base para el remate / subasta Avalúo BODEGA 1 Guayaquil

14 de septiembre de 2026 $28.181,44

Remate $56.362,87 OFICINA 5 Guayaquil

14 de septiembre de 2026 $100.267,44

Remate $200.534,87 OFICINA 6 Guayaquil

14 de septiembre de 2026 $39.968,99

Remate $79.937,97 OFICINA L424 Guayaquil

10 de septiembre de 2026 $58.394,60

Remate $77.859,47 OFICINA L425 Guayaquil

10 de septiembre de 2026 $75.274,24

Remate $100.365,65 PARQUEO 54 Guayaquil

14 de septiembre de 2026 $7.305,32

Remate $14.610,63 PARQUEO 60 Guayaquil

14 de septiembre de 2026 $7.305,32

Remate $14.610,63 PARQUEO 445 Guayaquil

14 de septiembre de 2026 $7.456,15

Remate $14.912,29 PARQUEO 447 Guayaquil

14 de septiembre de 2026 $7.456,15

Remate $14.912,29 PARQUEO 449 Guayaquil

14 de septiembre de 2026 $7.456,15

Remate $14.912,29 PARQUEO 453 Guayaquil

14 de septiembre de 2026 $7.456,15

Remate $14.912,29 JEEP HONDA Quito

17 de septiembre de 2026 $5.182,88

Subasta $6.910,50 KIA PICANTO Quito

18 de septiembre de 2026 $8.301,56

Subasta $11.068,75 PORSCHE Quito

17 de septiembre de 2026 $65.109,60

Subasta $86.812,80 TROOPER Quito

17 de septiembre de 2026 $5.672,40

Subasta $7.563,20 BMW Quito

17 de septiembre de 2026 $11.408,25

Subasta $15.211,00 HYUNDAI SANTA FE Quito

18 de septiembre de 2026 $7.825,50

Subasta $10.434,00 CAMIÓN CHEVROLET NPR Quito

18 de septiembre de 2026 $11.397,00

Subasta $15.196,00 GRAND VITARA Quito

17 de septiembre de 2026 $10.205,10

Subasta $13.606,80 GREAT WALL Santo Domingo

25 de septiembre de 2026 $6.992,00

Subasta $9.322,66 LOTE DE TERRENO Portoviejo

Septiembre de 2026 $42.287,76

Venta directa $84.575,52

Fechas clave de las subastas y otras ciudades

Las pujas correspondientes a los vehículos de Quito se desarrollarán de manera virtual o presencial según los canales oficiales entre el 17 y el 18 de septiembre de 2026:

Miércoles 17 de septiembre: Se subastarán el Jeep Honda, el Porsche, el Trooper, el BMW y el Grand Vitara.

Se subastarán el Jeep Honda, el Porsche, el Trooper, el BMW y el Grand Vitara. Jueves 18 de septiembre: Corresponderá el turno al Kia Picanto, el Hyundai Santa Fe y el camión Chevrolet NPR.

La convocatoria nacional también contempla bienes en otras regiones del país. Por ejemplo, en Santo Domingo se prevé la subasta de un vehículo Great Wall el 25 de septiembre con una base de USD 6 992, mientras que en Portoviejo consta un lote de terreno para venta directa tasado desde los USD 42 287,76.

¿Qué diferencia hay entre una subasta y un remate?

El SRI realiza estos procesos dentro de procedimientos de cobro de deudas tributarias. Cuando una persona mantiene valores pendientes y no los cancela, sus bienes pueden ser embargados y posteriormente ofrecidos al público para cubrir esas obligaciones.

En el caso de los vehículos, estos se incluyen entre los bienes muebles que pueden ser ofrecidos mediante subasta.

Los inmuebles, maquinarias, equipos industriales, naves y aeronaves corresponden a procesos de remate.

¿Cómo participar en las subastas del SRI?

Las personas interesadas deben revisar las condiciones establecidas por el SRI para cada convocatoria antes de participar.

La entidad dispone de una Guía de Subastas y Remates, donde se explican los requisitos y pasos del proceso.

Los valores publicados corresponden a la base de la subasta, mientras que el avalúo refleja el valor establecido para cada bien.

La exhibición del 4 de septiembre permitirá conocer físicamente parte de los vehículos que serán puestos a disposición de los participantes durante las jornadas de septiembre.