Perreo de vieja escuela

El reguetón no es el mismo que antes, y el perreo tampoco. Pero con la música adecuada, seguro que podemos traerlo de vuelta.

El reguetón de ahora no es como el de antes. No que uno sea mejor o peor que el otro, pero no se puede negar que es diferente: el sonido de ahora tiene elementos de otros géneros, tiene esos toques de pop y hip-hop que no venían en esa idea original, agresiva y fresca, que nos vendieron los primeros reguetoneros de Puerto Rico.

Y si la música no es la misma, las fiestas tampoco. ¿Y no extrañan ese perreo a la antigua?

Para quienes quieren volver a esos días de “perreo intenso” del 2000, para quienes quieren sentir ese sonido original del reguetón… Para todos ustedes, les tenemos una playlist imperdible. Aquí están todos esos temas que nos llevaban hasta abajo, que nos ponían a bailar al ritmo del dembow; aquí están todos los grandes temas como el sensual Sensación del bloque , de De La Ghetto, el sonido irresistible de Dile , de Don Omar, la energía que carga Sexy movimiento , de Wisin y Yandel.

Si lo que busca es capturar de nuevo ese sonido y ese baile sensual que nos inspiraba el reguetón de antes, todo lo que tiene que tiene que hacer es darle PLAY a esta lista y armar una fiesta a su ritmo. Con esta música, no hay quien se resista a perrear a la antigua.

Escuche esta playlist en:

Sobre nuestras playlists…

Hemos preparado una selección de listas de reproducción para acompañarte en tiempos de cuarentena.

Cada una de ellas está dedicada para un momento específico: estudio, meditación, relajación, ejercicio y mucho más.

Si aún no eres uno de nuestros seguidores, pues no es tarde para serlo, encuentra todas nuestras listas de reproducción 👉 aquí.