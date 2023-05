Perro provoca fuerte caída de Evenepoel en el Giro de Italia

El campeón mundial Remco Evenepoel, favorito al título este año en el Giro de Italia, sufrió una fuerte caída durante la quinta etapa disputada este 10 de mayo del 2023. El incidente ocurrió cuando un perro cruzó la carretera.

En las imágenes de televisión se puede ver a un perro cruzando la carretera mientras el pelotón de Evenepoel recorría la zona. Al evitar golpearlo, el belga perdió el control de la bicicleta y cayó estrepitosamente en la calle que estaba resbaladizo por la lluvia a 150 kilómetros de la meta.

El ciclista pudo continuar con la etapa. La caída no tuvo gravedad aparentemente, ya que el belga levantó su pulgar mirando a una cámara, como gesto tranquilizador. Pudo unirse al pelotón poco después.

Sin embargo, los problemas no terminaron para el deportistas. Faltando tres kilómetros, Evenepoel se volvió a caer. Aparentemente otro de los ciclistas cayó en un bache y provocó la caída en cadena de varios de los deportistas.

🚴‍♂️🇮🇹 | Oh nee, een hond op de weg. En Remco Evenepoel is een van de grootste slachtoffers!. Hij zit weer op de fiets, maar hoe groot is de schade bij de topfavoriet? 😱😱



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/6BoV0j6ZNv