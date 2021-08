Philipsen ganó la segunda etapa de La Vuelta; Roglic sigue líder

El belga Jasper Philipsen (Alpecin Fenix) se ha impuesto al esprint en la segunda etapa de la Vuelta a España disputada entre Caleruega y Burgos Gamonal, de 166,7 kilómetros, en la que se mantuvo de líder el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma).

En una llegada muy apretada, Philipsen logró su segunda victoria en la Vuelta con un tiempo de 3h.58.57, por delante del neerlandés Fabio Jakobsen (Deceuninck) y del australiano Michael Matthews (BikeExchange).

