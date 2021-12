Piero Hincapié se contagió de Covid-19 afirma el Bayer Leverkusen

A través de un comunicado oficial, el Bayer Leverkusen afirmó que el futbolista ecuatoriano Piero Hincapié dio positivo para Covid-19.

Según afirma el club, el futbolista se contagió en algún momento del viaje que Hincapié hizo hacia Ecuador.

“Hincapié permanece en cuarentena por el momento. El profesional del Leverkusen sólo podrá viajar a Alemania después de una prueba PCR negativa», explican. Además, deberá ser «en coordinación con las autoridades sanitarias locales”, agrega el equipo alemán.

Así, el jugador entra en capilla y podría perderse los próximos duelos de Eliminatorias de la Selección Nacional, en caso de tardar su recuperación.

Por el momento, Piero Hincapié estaría descartado para el choque del próximo 8 de enero de Bundesliga, contra el Union Berlin.

También se evaluará su condición y cómo transcurre la enfermedad. En caso de no haber complicaciones, podría estar apto para los duelos eliminatorios.

Cabe recordar que Ecuador disputará eliminatorias contra Brasil en Quito, el 27 de enero. Y posteriormente viajará hasta Perú, donde jugará en Lima el 1 de febrero.

ℹ️ We’ll be without Piero Hincapié as we start our preparations for the second half of the season. The defender has tested positive for COVID-19 in his home country of Ecuador. pic.twitter.com/fO2nnylBEa