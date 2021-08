Piloto automático de Tesla salva la vida a un joven noruego

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en el que el piloto automático de un auto Tesla salvó la vida a un joven noruego.

Es que, al parecer, el joven noruego se quedó dormido al volante del Tesla y el piloto automático tomó el control del vehículo y lo mantuvo en la vía sin problemas.

El Tesla y su conductor dormido fueron grabados por otros conductores que no dudaron en captar el momento con sus cámaras al ver la curiosa escena que se estaba dando en las calles de Noruega.

Here, a seemingly unconscious driver in a #Tesla is filmed. Watch the shocking video : pic.twitter.com/MwEoBGFKUg