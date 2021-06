Piloto voló por los aires tras perder el control de su motocicleta

En la segunda tanda de entrenamientos del Gran Premio de los Países Bajos de la MotoGP, el piloto español, Marc Márquez sufrió una aparatosa caída a bordo de su Repsol Honda RC 213 V.

Márquez salió volando por el aire y colocó en tensión a los espectadores. Sin embargo, pudo recuperarse aunque expresó que este tipo de incidentes le genera desconfianza.

A pesar del fuerte golpe que sufrió, el español pudo volver por sus propios medios al taller. El hecho de que no haya sufrido ningún tipo de lesión, sorprende y alivia a Márquez.

El piloto se sintió muy afortunado de no haber sufrido lesiones graves que lo pudiesen haber alejado una vez más de las competencias.

“Me siento afortunado de haber salido ileso de una caída como esta, ya que son de las de hacerte daño cuando vuelas por los aires, pero la verdad es que estaba pilotando bien hasta el punto de la caída (…) iba rápido pero en ese punto no esperaba caerme pues es una de esas curvas en las que todos los pilotos de MotoGP vamos contra la electrónica”, explicó el español.

Por otra parte, Márquez intentó explicar qué había sucedido para que la maniobra terminara en un terrible “high side”. “He intentado no derrapar con la rueda de atrás, sin cortar el acelerador, porque si lo haces normalmente sales por los aires y he intentado que el control de tracción actuara para recuperar la derrapada, pero no ha actuado, y es ahí cuando he salido volando“, reconoció el piloto de Honda.

Finalmente, el español mantiene cierto temor a sufrir una caída que lo aleje de las pistas nuevamente. Por ahora, Márquez ha logrado salir ileso se dos incidentes que pudieron haber tenido peores consecuencias.

“Este año he tenido dos caídas fuertes, la de Jerez y ésta, pero de momento he salido ileso y eso es importante y te alivia, porque no quiero ni pensar en otra lesión“, concluyó.

